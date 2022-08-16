В Казани в субботу вновь ограничат движение по ряду улиц из-за проведения соревнований
В Казани в эту субботу, 20 августа, ограничат движение транспортных средств по ряду улиц. Это связано с подготовкой и проведением Всероссийских соревнований «Казанский триатлон — 2022».
- С 12 до 17 часов 20 августа движение ограничат по ул. С. Хакима (от ул. Декабристов до ул. Чистопольской, полное ограничение движения).
- С 12 до 17 часов 20 августа — по ул. Ф. Амирхана на развороте под мостом «Миллениум» (полное ограничение движения).
- С 12 до 17 часов 20 августа движение будет закрыто на съезде с ул. Чистопольской ко второму заезду на территорию футбольного стадиона «Ак Барс Арена» (приостановление движения по двум правым полосам).
- С 12 до 17 часов 20 августа — на съезде с пр. Ямашева по нижнему мосту к дому №122б по пр. Ямашева (приостановление движения в одном направлении).
- С 12 до 17 часов 20 августа на съезде с пр. Ямашева по нижнему мосту (у дома №39 по Сибирскому тракту, полное ограничение движения).
- С 12 до 17 часов 20 августа — по ул. Чистопольской (по направлению от ул. Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг футбольного стадиона «Ак Барс Арена», приостановление движения по трем правым полосам).
- С 7.00 до 18:30 20 августа и с 6 до 12 часов 21 августа — по внутренней дороге вокруг футбольного стадиона «Ак Барс Арена» (приостановление движения в двух направлениях), сообщается на сайте мэрии города.
В столице Татарстана 6 августа ограничивали движение в центре города из-за проведения ежегодного праздника ко Дню авиации «Я выбираю небо».
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Татьяна ЛеухинаОбществоИнфраструктура Татарстан
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