Татарстан подтвердил внедрение нового инвестиционного стандарта

Татарстан и еще 11 регионов завершили работу по внедрению регионального инвестиционного стандарта в 2021 году. Помимо республики, пилотный проект проходил в Забайкальском крае, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Сахалинской, Тульской, Челябинской, Московской областях и Москве.



Опрос бизнеса на местах показал, что практически во всех субъектах доля положительных оценок превышает 90%. Подтверждать соответствие инвестиционному стандарту регионы будут ежегодно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В этом году внедрение инвестиционного стандарта начали еще 33 региона. Уже утвердили инвестиционные декларации с обязательствами по неухудшению условий, созданы агентства инвестиционного развития и комитеты для сопровождения проектов и разрешения спорных вопросов, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.



В июне Татарстан оказался на втором месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. Первое место — у Москвы, третье — у Московской области.

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Татьяна Леухина