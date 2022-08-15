Путин заявил, что попытки «отменить Россию» бесперспективны и глупы
Президент России Владимир Путин убежден, что попытки «отменить Россию» бесперспективны и глупы. Такое мнение он высказал в обращении к участникам форума «Таврида.Арт».
— Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории, — приводятся слова главы государства на сайте Кремля.
По словам Путина, именно молодежь, умеющая мечтать и творить, работать и побеждать будет продолжать традиции культуры, обеспечивать преемственность поколений.
Он отметил, что молодые люди представляют различные направления культуры и искусства, но всех их объединяют общие и всем понятные ценности: вера в справедливость, любовь к Родине, стремление к саморазвитию, искреннее желание помогать людям.
— Вам продолжать традиции культуры, обеспечивать преемственность поколений, — отметил Путин.
На прошлой неделе пресс-секретарь российского лидера заявил, что многие страны переходят грани разумного, но Россию нельзя отрицать, это невозможно.
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