Путин заявил, что попытки «отменить Россию» бесперспективны и глупы

Президент России Владимир Путин убежден, что попытки «отменить Россию» бесперспективны и глупы. Такое мнение он высказал в обращении к участникам форума «Таврида.Арт».

— Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории, — приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам Путина, именно молодежь, умеющая мечтать и творить, работать и побеждать будет продолжать традиции культуры, обеспечивать преемственность поколений.

Он отметил, что молодые люди представляют различные направления культуры и искусства, но всех их объединяют общие и всем понятные ценности: вера в справедливость, любовь к Родине, стремление к саморазвитию, искреннее желание помогать людям.

— Вам продолжать традиции культуры, обеспечивать преемственность поколений, — отметил Путин.

На прошлой неделе пресс-секретарь российского лидера заявил, что многие страны переходят грани разумного, но Россию нельзя отрицать, это невозможно.



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Татьяна Леухина