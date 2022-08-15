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Российская киберспортивная команда «Team Spirit» победила в турнире по Dota 2, который проходил в США

18:50, 15.08.2022 1
Российская киберспортивная команда «Team Spirit» победила в турнире по Dota 2, который проходил в США
Фото: minsport.tatarstan.ru

Российская киберспортивная команда «Team Spirit» победила в турнире PGL Arlington Major 2022 по Dota 2. Соревнования проходили в США.

В финале коллектив, состоящий из трех россиян и двух украинцев, обыграл китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:1. За победу в этом турнире Team Spirit получила $200 тысяч.

Тренер Team Spirit — уроженец Казани Айрат Silent Газиев, отметили в пресс-службе Минспорта Татарстана.

В марте Team Spirit объявила о переезде в столицу Сербии Белград. Согласно заявлению, последние события между Россией и Украиной вынудили представителей клуба отказаться от планов по расширению инфраструктуры в Москве и сосредоточиться на перемещении его сотрудников и команд в сербскую столицу.

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Татьяна Леухина
СпортКиберспорт Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 авг
    Круто. Интересно, как они туда попали с нынешними санкциями
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