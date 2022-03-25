Российская киберспортивная команда Team Spirit заявила о переезде в Сербию

Российский киберспортивный клуб Team Spirit по игре Dota 2 объявил о переезде в столицу Сербии Белград. Об этом сообщает издание «Спорт-экспресс».

Согласно заявлению, последние события между Россией и Украиной вынудили представителей клуба отказаться от планов по расширению инфраструктуры в Москве и сосредоточиться на перемещении его сотрудников и команд в сербскую столицу. В Team Spirit отметили, что у киберспорта никогда не было границ и привязки к точке на карте.

Team Spirit является одним из самых известных российских киберспортивных клубов. Он был основан в 2015 году. В октябре 2021 года клуб стал победителем крупнейшего международного турнира по Dota 2 The International 10 и получил приз в $18,2 млн. Тренер Team Spirit — уроженец Казани и бывший киберспортсмен Айрат Газиев.

Фото: vk.com/team_spirit

В начале марта другая российская киберспортивная команда — Virtus.pro заявила о шантаже организаторов турнира в Дубае. Позднее стало известно, что она не сыграет на GAMERS GALAXY: Invitational Series Dubai 2022. Матчи клуба удалили из расписания, но организаторы официально не объявили об этом.

Дарья Акимова