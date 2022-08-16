Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов
Во вторник, 16 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Максимальная температура воздуха днем составит +24—29 градусов. В Казани прогнозируется от +26 до +29°С. В Набережных Челнах потеплеет до +24—28 градусов.
Ветер северо-восточный умеренный, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана.
Жаркая погода в республике сохранится до конца недели. Синоптики отметили, что среднесуточные температуры воздуха в республике на 3—4 градуса превышают среднемноголетние значения.
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