Новости спорта

00:29 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» обыграл московский «Спартак»

15:10, 15.08.2022
«Ак Барс» обыграл московский «Спартак»
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» обыграл «Спартак». Матч в московских «Лужниках» закончился со счетом 7:4 (0:0, 1:3, 3:4) в пользу казанцев.

Первый период закончился ничьей. Во втором периоде шайбы в ворота «Спартака» забросили Дмитрий Кагарлицкий, Никита Лямкин и Михаил Глухов. В третьем периоде у «Ак Барса» вновь дважды отличился Кагарлицкий. Шайбу также забросил Александр Бурмистров.

Накануне «Ак Барс» проиграл «Спартаку» в товарищеском матче, который также прошел в Москве. Игра завершилась со счетом 2:3.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также