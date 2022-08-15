«Ак Барс» обыграл московский «Спартак»

«Ак Барс» обыграл «Спартак». Матч в московских «Лужниках» закончился со счетом 7:4 (0:0, 1:3, 3:4) в пользу казанцев.

Первый период закончился ничьей. Во втором периоде шайбы в ворота «Спартака» забросили Дмитрий Кагарлицкий, Никита Лямкин и Михаил Глухов. В третьем периоде у «Ак Барса» вновь дважды отличился Кагарлицкий. Шайбу также забросил Александр Бурмистров.



Накануне «Ак Барс» проиграл «Спартаку» в товарищеском матче, который также прошел в Москве. Игра завершилась со счетом 2:3.



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Татьяна Демина