«Ак барс» проиграл «Спартаку» в товарищеском матче в Москве

«Ак Барс» проиграл «Спартаку» со счетом 2:3 в товарищеском матче, который прошел в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Казанцы пропустили шайбу в конце первого периода, но в начале второго им уже удалось сравнять счет. Однако перед его концом «Спартак» вновь забил гол и уже в конце матча при смене вратаря у «Ак Барса» забросил еще одну шайбу в пустые ворота. Команды также сыграли овертайм, в котором не было голов, и провели серию буллитов, где хоккеисты казанского клуба смогли сократить отставание в счете.

Завтра «Ак Барс» возьмет реванш и вновь сыграет со «Спартаком» в Москве.

Напомним, сегодняшний матч был посвящен памяти спартаковца Владимира Шадрина. Он играл за «Спартак» с 1965 по 1979 год. В составе сборной СССР Шадрин дважды выигрывал золото Олимпийских игр, а также пять раз становился чемпионом мира. Хоккеист ушел из жизни 26 августа 2021 года в возрасте 73 лет.

12 августа «Ак Барс» обыграл «Витязь» в контрольном матче. Игра в Балашихе завершилась со счетом 3:1 в пользу казанцев. В составе «Ак Барса» дублем отметился нападающий Кирилл Петров, еще одну шайбу забросил защитник Динар Хафизуллин.

Также 7 августа команда из Казани в гостевом матче обыграла «Нефтехимик» со счетом 4:1, а 6 августа альметьевский «Нефтяник» со счетом 6:1.

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Максим Кокунин