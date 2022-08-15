В челнинской квартире из-за неправильного монтажа сгорел натяжной потолок

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Утром 15 августа в Набережных Челнах в доме на улице Академика Королева, 12 сгорел натяжной потолок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Пожар произошел в квартире на пятом этаже — в ванной комнате на площади 2 кв. м. Причиной возгорания могло стать нарушение правил монтажа электрооборудования, указали в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В результате пострадала женщина 1959 года рождения, ее доставили в челнинскую городскую больницу №2.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

12 августа в селе Шеланга Верхнеуслонского района загорелся частный дом на две семьи. Сообщение о пожаре поступило в 15.44. В результате пострадал мужчина 1961 года рождения.



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Маргарита Головатенко