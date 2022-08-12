В селе Шеланга на пожаре в частном доме пострадал мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В селе Шеланга Верхнеуслонского района загорелся частный дом на две семьи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о пожаре поступило в 15:44. В результате пострадал мужчина 1961 года рождения.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

В 17:04 пожарные ликвидировали открытое горение.

Вчера в Альметьевском районе Татарстана на пожаре в частном доме в деревне Нолинка на улице Лесной погиб мужчина 1985 года рождения. Горели два одноэтажных бревенчатых частных дома — жилой и недостроенный жилой — 10 х 10 метров и 7 х 6 метров. У одного из них частично обрушилась кровля.



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Татьяна Леухина