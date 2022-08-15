В Татарстане зарегистрировали 94 случая заражения COVID-19 — максимум с начала июня

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 94 случая заражения коронавирусом. Это максимум случаев с 14 июня, согласно данным федерального оперштаба.



За весь период пандемии в республике подтвердилось 154 889 случаев COVID-19. По данным оперштаба, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели пять человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 150 566.

Умерли за весь период 1 998 заболевших. За сутки летальных случаев, причиной которых стал коронавирус, в Татарстане не выявлено.

Фото: Максим Платонов

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Маргарита Головатенко