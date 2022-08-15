Новости общества

00:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане зарегистрировали 94 случая заражения COVID-19 — максимум с начала июня

11:05, 15.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали 94 случая заражения COVID-19 — максимум с начала июня
Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 94 случая заражения коронавирусом. Это максимум случаев с 14 июня, согласно данным федерального оперштаба.

За весь период пандемии в республике подтвердилось 154 889 случаев COVID-19. По данным оперштаба, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели пять человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 150 566.

Умерли за весь период 1 998 заболевших. За сутки летальных случаев, причиной которых стал коронавирус, в Татарстане не выявлено.

Фото: Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 15 августа читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также