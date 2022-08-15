В Татарстане этим летом установили новый максимум потребления электричества

В энергосистеме Татарстана установили новый летний максимум потребления электричества — 8 августа при среднесуточной температуре 24,4ºС значение составило 4 134 МВт, что на 127 МВт превышает значение, зафиксированное 3 августа 2021 года при среднесуточной температуре 27,1ºС, сообщили в филиале Системного оператора — РДУ Татарстана.



Основной фактор, повлиявший на рост потребления мощности в энергосистеме Татарстана, стало увеличение потребления предприятиями нефтеперерабатывающего комплекса и производителями электрооборудования. Этим летом потребление мощности неоднократно достигало рекордных значений.

Энергосистема стабильно функционировала в условиях высокого уровня потребления мощности.

Фото: pixabay.com

Потребление электроэнергии в энергосистеме Татарстана в июле 2022 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2021-го на 2,4%, составив 2 557,1 млн кВт·ч. Максимум потребления мощности в энергосистеме Татарстана в июле 2022 года зафиксировали 26 июля в 10.00 при температуре наружного воздуха 21,5°С.

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Маргарита Головатенко