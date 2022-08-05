В Татарстане в июле увеличилось потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии в энергосистеме Татарстана в июле 2022 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2021-го на 2,4%, составив 2 557,1 млн кВт·ч, сообщили в филиале Системного оператора — РДУ Татарстана.



Электростанции энергосистемы выработали 2 099,4 млн кВт·ч, что на 3,4% меньше, чем за июль 2021 года. Снижение произошло за счет уменьшения выработки Казанской ТЭЦ- 1, Казанской ТЭЦ-2, Заинской ГРЭС, Нижнекамской ТЭЦ-1, Нижнекамской ТЭЦ-2.

Потребление электроэнергии в энергосистеме республики с января по июль 2022 года составило 18 978,3 млн кВт·ч, что на 4,4 % больше, чем за аналогичный период 2021 года. В этом году электростанции выработали 15 697,9 млн кВт·ч электроэнергии — это на 3,2% выше выработки за такой же период в прошлом году.



Суммарный переток электроэнергии в энергосистему республики в июле этого года составил 457,7 млн кВт·ч, с января по июль — 3280,4 млн кВт·ч.

Максимум потребления мощности в энергосистеме Татарстана в июле 2022 года зафиксировали 26 июля в 10.00 при температуре наружного воздуха 21,5°С. Его значение составило 3949 МВт, что на 96,0 МВт (2,5%) больше максимума потребления мощности в июле 2021 года.

Фото: kzn.ru (архив)

В июне 2022 года потребление электроэнергии составило 2 405,9 млн кВт·ч, что на 1,6% меньше объема потребления в июне 2021-го.

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Маргарита Головатенко