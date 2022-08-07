«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в гостевом матче со счетом 4:1

Хоккейный клуб «Ак Барс» в гостевом матче обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:1. Текущий сезон казанская команда начала с двух побед подряд. Сегодняшняя игра проходила на стадионе в Нижнекамске.

В первом периоде «Нефтехимик» выглядел на льду более активно, казанцы смогли создать лишь пару опасных моментов у ворот оппонентов, но реализовать их так и не получилось. В окончании первого периода хозяева поля оказались в большинстве и смогли за секунду до свистка открыть счет.

Во втором периоде «Ак Барс» начал играть более уверенно и диктовать свои условия на льду. На 26-й минуте Дмитрий Воронков смог выиграть вбрасывание, а сразу за этим Дмитрий Кагарлицкий сравнял счет. Вторая шайба в ворота «Нефетихимика» залетела на 45-й минуте после хорошего броска Дмитрия Юдина и удачно подставленной клюшки Александра Хованова.

На 48-й минуте отрыв усилил Артур Бровкин: ему удалось обойти защитников «Нефтехимика» и с острого угла забросить еще одну шайбу. Точку в матче поставил Станислав Галиев: он после рикошета добил четвертую шайбу в сетку.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров