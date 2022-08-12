Новости спорта

01:28 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» обыграл «Витязь» в предсезонном матче

19:37, 12.08.2022 1
«Ак Барс» обыграл «Витязь» в предсезонном матче
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» обыграл «Витязь» в контрольном матче. Игра в Балашихе завершилась со счетом 3:1 в пользу казанцев.

В составе «Ак Барса» дублем отметился нападающий Кирилл Петров, еще одну шайбу забросил защитник Динар Хафизуллин.

В воскресенье «Ак Барс» в гостевом матче обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:1, а 6 августа казанцы обыграли альметьевский «Нефтяник» со счетом 6:1.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 авг
    6, 4, 3 - убывающая последовательность заброшенных шайб, которая стремится к нулю. Вывод: ограниченная функция игры в нападении как следствие ограниченного уровня мастерства реализации. Упадок, однако.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также