«Ак Барс» обыграл «Витязь» в предсезонном матче
«Ак Барс» обыграл «Витязь» в контрольном матче. Игра в Балашихе завершилась со счетом 3:1 в пользу казанцев.
В составе «Ак Барса» дублем отметился нападающий Кирилл Петров, еще одну шайбу забросил защитник Динар Хафизуллин.
В воскресенье «Ак Барс» в гостевом матче обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:1, а 6 августа казанцы обыграли альметьевский «Нефтяник» со счетом 6:1.
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