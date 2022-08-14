«Ак Барс» сыграет матч со «Спартаком» в Москве

Сегодня в рамках предсезонной подготовки казанский «Ак Барс» сыграет со «Спартаком», сообщается в Telegram-канале клуба.

Данный матч будет посвящен памяти спартаковца Владимира Шадрина и пройдет на МСА «Лужники» в Москве. Начало встречи запланировано на 13.00.

Фото: ak-bars.ru

12 августа «Ак Барс» обыграл «Витязь» в контрольном матче. Игра в Балашихе завершилась со счетом 3:1 в пользу казанцев. В составе «Ак Барса» дублем отметился нападающий Кирилл Петров, еще одну шайбу забросил защитник Динар Хафизуллин.

Также 7 августа команда из Казани в гостевом матче обыграла «Нефтехимик» со счетом 4:1, а 6 августа альметьевский «Нефтяник» со счетом 6:1.



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Максим Кокунин