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«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» в Альметьевске

19:40, 06.08.2022
«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» в Альметьевске
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» в первом контрольном матче. Игра в Альметьевске завершилась со счетом 6:1 в пользу казанцев.

Голами в составе «Ак Барса» отметились Станислав Галиев, Кристиан Хенкель, Артем Галимов, Кирилл Семенов, Кирилл Панюков и Александр Радулов.

Завтра казанцы сыграют в Нижнекамске против «Нефтехимика». Матч начнется в 13.00.

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Татьяна Леухина
СпортХоккей Татарстан

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