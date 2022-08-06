«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» в Альметьевске
«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» в первом контрольном матче. Игра в Альметьевске завершилась со счетом 6:1 в пользу казанцев.
Голами в составе «Ак Барса» отметились Станислав Галиев, Кристиан Хенкель, Артем Галимов, Кирилл Семенов, Кирилл Панюков и Александр Радулов.
Завтра казанцы сыграют в Нижнекамске против «Нефтехимика». Матч начнется в 13.00.
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