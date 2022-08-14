Следующая неделя в Татарстане начнется с жаркой сухой погоды

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в начале следующей недели ожидается жаркая погода без дождей. Днем воздух прогреется до +29 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике с понедельника по среду ожидается переменная облачность без существенных осадков. Прогнозируется умеренный северо-восточный ветер.

В ночное время в Татарстане в ближайшие дни ожидается от +8 до +13 градусов. Чуть выше температуры прогнозируются в западных районах региона — до +16.

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе в Гидрометцентре Татарстана рассказали, что в республике среднесуточные температуры воздуха превышают норму на 4-5 градусов. В прошлые выходные зарегистрировали +28..+32°С.

Максимальные летние температуры в Татарстане за весь период наблюдений зафиксировали в первой декаде 2010 года. Они достигали +35..+42 градусов.



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Татьяна Демина