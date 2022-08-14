Президент Татарстана поздравил строителей с их профессиональным праздником

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил строителей с их профессиональным праздником.

— Строителей поздравляю с профессиональным праздником! В разгар строительного сезона сегодня тысячи людей трудятся на объектах, чтобы сделать наши города лучше и комфортнее! Спасибо им всем! — говорится в сообщении главы республики.

Фото: Максим Кокунин

Вчера министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сообщил, что в Татарстане план ввода жилья выполнен на 79,9% от годового объема — это 2,2 млн кв. м жилья, что составляет 135,7% к уровню прошлого года.

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Максим Кокунин