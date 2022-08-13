На фестивале средневекового боя «Великий Болгар» собрались десятки тысяч гостей из разных городов

Фото: кадр видео / ТНВ

В Татарстане проходит фестиваль средневекового боя «Великий Болгар — 2022" — в республике он проходит уже восьмой раз, на него собрались десятки тысяч гостей из разных городов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В Болгаре собрались более 300 любителей средневекового боевого дела — на ристалищах развернулись поединки мечников, конников и лучников.

— Мы вобрали в фестиваль «Великий Болгар» все, что только можно на сегодняшний день по историческому средневековому бою, — поделился организатор боевых турниров фестиваля Артем Куртымов.



На фестивале можно приобщиться и ко вполне мирным занятиям средневековья — например, к труду ремесленников, или попробовать угощения из глиняной утвари, послушать выступления фолк-музыкантов. На фестивале есть и развлечения для детей — например, для них здесь из картона соорудили целый рыцарский замок.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко