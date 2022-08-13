Европа нарастила поставки лекарств и косметики в Россию

В июне этого года экспорт товаров из Евросоюза в Россию частично восстановился, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 18% — то есть до €4,45 млрд, сообщает РБК.



Экспорт растет с апрельской низшей точки в €2,78 млрд, но показатели пока ниже прошлогодних июньских (€7,21 млрд), когда еще не были ограничены поставки европейских технологий двойного назначения, самолетов, подшипников и др.

В марте экспорт фармацевтической продукции из стран ЕС в Россию подскочил до €853 млн и временно обошел категорию промышленного оборудования. По итогам июня поставки промышленного оборудования из ЕС увеличились на 21% к маю и достигли €1,12 млрд. Это почти на треть меньше, чем год назад, но вдвое больше марта или апреля.

Экспорт парфюмерии и косметики из Европы вырос на 38%, до €108 млн — в основном речь идет о средствах для макияжа и средствах для ухода за кожей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко