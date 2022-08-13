Стал известен гонорар Мариам Мерабовой за выступление на фестивале «Джаз в Усадьбе Сандецкого» в Казани

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Певице Мариам Мерабовой заплатили 667 тысяч рублей за участие в XVI международном фестивале импровизационной музыки «Джаз в Усадьбе Сандецкого», который проходит в Казани. Она выступала 11 августа.

Контракт на выступление с артисткой заключил Государственный музей изобразительных искусств Татарстана, который выступил как заказчик. Документ датирован 4 августа.

Гонорар армянской и российской певице выплатили из бюджетных средств Татарстана, следует из контракта, размещенного на портале госзакупок. По документу, она обязывалась спеть на фестивале песни Calling you, Estate, O que sera, Sait midikhar, «Год, два и еще один», а также «Ласковое солнце».

Мариам Мерабова выступает в Казани не в первый раз. В октябре 2020-го она была гостьей второго концерта VII Международного фестиваля «Джазовая Казань», который прошел в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая. В 2016 году она принимала участие в третьем концерте фестиваля Hotel de Ville, прошедшем в Казанской ратуше.



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Татьяна Демина