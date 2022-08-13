Жители Старых Горок в Казани жалуются на отсутствие дороги — видео
В Казани жители улицы Туринская в Старых Горках жалуются на отсутствие дороги. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Впервые с просьбой заасфальтировать дорогу жители обратились к властям в апреле 2016 года. Однако с тех пор ничего не изменилось.
По словам жителей, сейчас передвигаться по въезду с ул. 2-я Туринская на ул. Туринскую практически невозможно — на дороге ямы, лужи, колдобины. Власти Вахитовского и Приволжского районов Казани пообещали включить дорогу в программу ремонта улично-дорожной сети на 2023—2024 годы.
В пятницу заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артем Чукин сообщил, что в этом году на реализацию дорожных программ в Татарстане потратят 60,5 млрд рублей. На указанные средства в Татарстане построят 52,5 км дорог, отремонтируют — 610 км.
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Всего 314 метров. Ждём 10 лет.
Первые обращения в районную администрацию и в Исполнительный комитет Казани датируются 2013 годом.
Поэтому вполне правомерны требования жителей посёлка на реальные действия со стороны районной администрации и Исполнительного комитета г. Казани по созданию комфортной городской среды в нашем жилом массиве.
Таким образом, будет исключена опасность ежегодного подтопления жилых домов 17 и 19 по ул. Туринская, в которых проживают дети.
Предлагаем выполнить это мероприятие в 2022 году, не дожидаясь весеннего паводка.