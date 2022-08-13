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Жители Старых Горок в Казани жалуются на отсутствие дороги — видео

02:23, 13.08.2022 6
Жители Старых Горок в Казани жалуются на отсутствие дороги — видео
Фото: скриншот

В Казани жители улицы Туринская в Старых Горках жалуются на отсутствие дороги. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Впервые с просьбой заасфальтировать дорогу жители обратились к властям в апреле 2016 года. Однако с тех пор ничего не изменилось.

По словам жителей, сейчас передвигаться по въезду с ул. 2-я Туринская на ул. Туринскую практически невозможно — на дороге ямы, лужи, колдобины. Власти Вахитовского и Приволжского районов Казани пообещали включить дорогу в программу ремонта улично-дорожной сети на 2023—2024 годы.

В пятницу заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артем Чукин сообщил, что в этом году на реализацию дорожных программ в Татарстане потратят 60,5 млрд рублей. На указанные средства в Татарстане построят 52,5 км дорог, отремонтируют — 610 км.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 13 авг
    ну залатают, а через год будет также как на центральной в салмачах, потому что то никто не знает какие коммуникации лежат под дорогой, сомнительно то ливневку под ней проложат. и после ремонта люди начнут выбирать для проезда именно отремонтированный участок. а отсюда повышенный износ
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  • Анонимно 13 авг
    Просим построить дорогу на выезде из посёлка Старые горки к городской поликлинике №18 и к остановке общественного транспорта и на улице Туринская.
    Всего 314 метров. Ждём 10 лет.
    Первые обращения в районную администрацию и в Исполнительный комитет Казани датируются 2013 годом.
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  • Анонимно 13 авг
    Безусловно, жители микрорайона Старые горки, которые платят в городской бюджет огромные суммы в виде земельного налога, тоже имеют законное право на комфортную и безопасную среду обитания.
    Поэтому вполне правомерны требования жителей посёлка на реальные действия со стороны районной администрации и Исполнительного комитета г. Казани по созданию комфортной городской среды в нашем жилом массиве.
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  • Анонимно 13 авг
    Важный момент! При устройстве дорожной одежды на выезде к поликлинике, необходимо предусмотреть укладку трубы (6 метров) для отвода ливнёвых вод к существующему приёмному колодцу ливнёвой канализации.
    Таким образом, будет исключена опасность ежегодного подтопления жилых домов 17 и 19 по ул. Туринская, в которых проживают дети.
    Предлагаем выполнить это мероприятие в 2022 году, не дожидаясь весеннего паводка.
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  • Анонимно 14 авг
    Полностью согласен с вышесказанным дорогу нужно делать именно с ливневкой иначе дорога будет не надолго так как топит осень и весной.
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  • Анонимно 14 авг
    Требуем дорогу , у нас ее небыло никогда , сколько там различных программ по благоустройству нас никогда ни в одной нет ,мы что изгой ? Это прямое издевательство!!!
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