Жители Старых Горок в Казани жалуются на отсутствие дороги — видео

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В Казани жители улицы Туринская в Старых Горках жалуются на отсутствие дороги. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Впервые с просьбой заасфальтировать дорогу жители обратились к властям в апреле 2016 года. Однако с тех пор ничего не изменилось.

По словам жителей, сейчас передвигаться по въезду с ул. 2-я Туринская на ул. Туринскую практически невозможно — на дороге ямы, лужи, колдобины. Власти Вахитовского и Приволжского районов Казани пообещали включить дорогу в программу ремонта улично-дорожной сети на 2023—2024 годы.

В пятницу заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артем Чукин сообщил, что в этом году на реализацию дорожных программ в Татарстане потратят 60,5 млрд рублей. На указанные средства в Татарстане построят 52,5 км дорог, отремонтируют — 610 км.

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Татьяна Леухина