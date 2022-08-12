На реализацию дорожных программ 2022 года в Татарстане потратят 60,5 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В этом году на реализацию дорожных программ в Татарстане потратят 60,5 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артем Чукин.

На указанные средства в этом году в Татарстане построят 52,5 км дорог, отремонтируют — 610 км. Фактический объем выполненных на сегодняшний день работ — 44,8%. Госконтракты по основным объектам заключены, заверил представитель Миндортранса республики.

Также в этом году в нормативное состояние приведут 45 школьных маршрутов, 22 подъезда к медорганизациям, в том числе к ФАПам, 26 подъездов к спортивным и туристическим объектам. Учтены 390 обращений жителей, в том числе 297 по «Народному контролю».

Скриншот трансляции

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов сообщал, что в 2022 году в дорожный сектор республики инвестируют 173,8 миллиарда рублей. Это беспрецедентная сумма.

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Татьяна Демина