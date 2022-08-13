В КФУ рассказали, где и когда наблюдать самый красивый звездопад года

Лучшее время для наблюдения метеорного потока Персеиды — период с 7 до 17 августа. Об этом сообщил директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта, профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев.

— В это время Земля будет находиться в центре облака пыли, образованного кометой Свифта-Таттля, — пояснил он.

В этом году пик звездопада Персеиды совпадает с полнолунием, и свет Луны может помешать наблюдениям. Лучшим временем для них станут предрассветные часы.

Фото: pxhere.com

— Ближе к рассвету Луна должна уйти за горизонт, и не будет засветки от нее. И самое главное: Земля будет находиться под таким углом по отношению к потоку, что метеоры будут влетать в атмосферу Земли наиболее интенсивно, — приводит его слова пресс-служба КФУ.

Лучше всего наблюдать звездопад вдали от города. Никакие специальные приборы для наблюдения не потребуются. Смотреть нужно на северо-восток. Именно там, на 55 градусов севернее экватора, в созвездии Персея находится радиант метеорного потока Персеиды (точка, из которой «вылетают» метеорные частицы).

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН в Петербурге Николай Железнов в январе рассказывал, что на территории России будут наблюдаться частичное солнечное затмение 25 октября и полное лунное — 8 ноября. А с 25 декабря по 7 января в вечернем небе можно будет рассмотреть почти все планеты одновременно.



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Татьяна Леухина