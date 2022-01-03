В 2022 году жители России увидят восемь астрономических явлений

В 2022 году жители России увидят два затмения, два суперлуния и четыре звездопада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН в Петербурге Николая Железнова.

По его словам, на территории России будут наблюдаться частное солнечное затмение 25 октября и полное лунное 8 ноября. Из звездопадов россияне увидят в январе поток Квадрантиды, поток Аквариды — в мае, Персеиды — в конце августа и в декабре — поток Геминиды.

Суперлуния станут заметны 14 июня и 13 июля. Кроме того, с 25 декабря по 7 января в вечернем небе можно будет рассмотреть почти все планеты одновременно.

Фото: wikipedia.org

12 декабря к Земле приблизилась на минимальное расстояние комета Леонарда, ставшая самой яркой в 2021 году. Ее можно было увидеть на всей территории России.

Дарья Акимова