Поддержка строительной отрасли — в фокусе особого внимания Волго-Вятского банка Сбербанка

Ежегодно во второе воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают работники строительной отрасли. Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк* присоединяется к поздравлениям с Днем строителя.

Для Сбера поддержка строительной отрасли всегда находится в фокусе особого внимания. В 2021 году проекты строительной сферы недвижимости были профинансированы Сбером на сумму более 95 млрд рублей, а в первом полугодии 2022 года — почти на 48 млрд рублей. Это не только одно из приоритетных направлений бизнеса, но и возможность обеспечить качественный уровень жизни населения. И Сбер нацелен на всеобъемлющую поддержку сегмента жилой недвижимости. Для этого реализуется целый набор мер, которые позволяют поддержать как покупателей, так и застройщиков. В их число входят: сохранение ставок для населения на уровне 2021 года, ввод новых привлекательных ипотечных программ, предоставление набора скидок для снижения ставок для клиентов.

На текущий момент ставки по базовым ипотечным программам уже приблизились к значениям 2019 года, и ипотеку на «вторичку», новостройку можно оформить по ставке от 9,9%. Для зарплатных клиентов Сбербанка предусмотрена скидка до 1%, при электронной регистрации сделки скидка составит 0,3%. При бесплатном резервировании квартиры на Домклик (18+) также есть возможность получить дополнительную скидку 0,3—0,5% на ипотеку.

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанка выступает ключевым партнером застройщиков в регионах своего присутствия. По итогам 2021 года на этой территории введено в эксплуатацию более 9,5 тысячи кв. метров жилья, при этом в I полугодии 2022 года рост площади вводимого в эксплуатацию жилья составил более 50%.

Сервис «динамическое ценообразование для девелоперов» от партнера Сбера Straregy Partners помогает застройщикам в реальном режиме времени устанавливать оптимальные цены на квартиры в течение всего срока реализации проекта. Система анализирует порядка 30 ключевых параметров рынка, формирует конкурентное предложение по каждой квартире.

Кроме того, партнер Сбера Doma.AI развивает новый продукт «Умный дом». Doma.AI автоматизирует все процессы управления жилым фондом — от сбора платежей до общения с жителями, организует диспетчерскую службу в режиме 24/7, включает в себя возможность работы с заявками на обслуживание, блок «биллинг», мобильное приложение жителя, мобильное приложение технического специалиста, а также дополнительные сервисы: видеоконтроль, автоматизацию доступов на территорию ЖК, возможность автоматического распознавания номеров автомобилей жильцов, гостей ЖК.

Благодаря комплексу реализованных мер по итогам первого полугодия 2022 года на территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка более 40,5 тысячи семей стали обладателями новой жилплощади. Общий объем кредитов, выданных на приобретение жилья, составил 95 млрд рублей.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Строительная отрасль — это одна из важных частей экономики, которая несет в себе колоссальное социальное значение. От нее зависит и демография, и качество жизни населения, и благосостояние регионов. Сбер нацелен на всеобъемлющую поддержку сегмента. Поэтому, мы плотно взаимодействуем с компаниями отрасли, что, уверен работает только на благо наших клиентов. И я поздравляю всех партнеров с профессиональным праздником. Желаю покорения новых высот!»

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»