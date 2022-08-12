В Татарстане сократилось число ДТП, но выросло количество погибших в них

Фото: Максим Кокунин (архив)

В этом году в Татарстане сократилось число аварий, но выросло количество погибших в них. Об этом рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артем Чукин.

— Сегодня статистика по итогам семи месяцев на территории республик такова, что зарегистрировано 1 755 ДТП, в которых погибли 157 человек и 2 174 получили ранения. По сравнению с прошлым годом есть рост на девять погибшим, но при этом есть на 185 сокращение общего количества и число раненных сократилось на 266 человек, — рассказал спикер



Скриншот трансляции

Напомним, в Казани определили 86 аварийно-опасных участков, 40 из них — места концентрации ДТП. На этих участках ведется установка дорожных знаков и светофорных объектов, ремонт асфальтобетонного покрытия, нанесение дорожной разметки. Все работы планируется завершить до 18 октября.



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Татьяна Демина