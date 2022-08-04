В Казани определили 86 аварийно опасных участков
В Казани определили 86 аварийно опасных участков. 40 из них — места концентрации ДТП. Об этом стало известно на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.
На этих участках ведется установка дорожных знаков и светофорных объектов, ремонт асфальтобетонного покрытия, нанесение дорожной разметки. Все работы планируется завершить до 18 октября, сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Саляхутдинов.
Работы по нанесению дорожной разметки выполнили на 97%: из запланированных 377 тысяч кв. м разметку нанесли на 366 тыс. кв. м. В Казани установят более 2 тысяч 300 светильников на 157 участках дорог, на сегодня смонтировано 1,4 тысячи, план выполнен на 57%, сообщается на сайте мэрии города.
В Казани по итогам первого полугодия 2022 года снизилось количество дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них людей. За 6 месяцев в столице Татарстана зарегистрировали 670 ДТП, в то время как за аналогичный период прошлого года — 684.
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