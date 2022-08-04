В Казани определили 86 аварийно опасных участков

В Казани определили 86 аварийно опасных участков. 40 из них — места концентрации ДТП. Об этом стало известно на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

На этих участках ведется установка дорожных знаков и светофорных объектов, ремонт асфальтобетонного покрытия, нанесение дорожной разметки. Все работы планируется завершить до 18 октября, сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Саляхутдинов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Работы по нанесению дорожной разметки выполнили на 97%: из запланированных 377 тысяч кв. м разметку нанесли на 366 тыс. кв. м. В Казани установят более 2 тысяч 300 светильников на 157 участках дорог, на сегодня смонтировано 1,4 тысячи, план выполнен на 57%, сообщается на сайте мэрии города.



В Казани по итогам первого полугодия 2022 года снизилось количество дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них людей. За 6 месяцев в столице Татарстана зарегистрировали 670 ДТП, в то время как за аналогичный период прошлого года — 684.



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Татьяна Леухина