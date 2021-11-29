В Казани обследуют Горбатый мост и решат, восстанавливать его или демонтировать

В администрации Кировского и Московского районов Казани подтвердили планы по реконструкции Горбатого моста в Кировском районе города. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации.

На прошлой неделе появились слухи о том, что исполком планирует реконструировать железобетонный Горбатый мост, соединяющий улицу Иовлева и Табейкина в Казани. В 60-х годах его закрыли для движения транспорта в связи с аварийным состоянием, а с 2009-го он закрыт даже для пешеходов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным администрации района, сейчас планируется проведение обследования, составление обмерных чертежей. Ведутся работы по изысканию средств на обследование объекта.

«После этого будет установлено, нуждается ли мост в полном демонтаже или есть возможность его отремонтировать. В случае установления необходимости полного демонтажа мост подлежит дальнейшему воссозданию в соответствии с параметрами оригинала. Стоимость строительных работ будет определена по итогам обследования и проектирования.

В 2015 году президент Татарстана Рустам Минниханов предложил вновь восстановить пешеходное движение по мосту, а также рассмотреть несколько вариантов реконструкции зеленой зоны.

Ольга Шагиева