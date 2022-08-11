В Казгордуме решили обратиться в Госсовет Татарстана с просьбой не принимать поправки в закон о рекламе

Сегодня на заседании постоянных комиссий по социально-экономическому развитию, предпринимательству и муниципальной собственности и по вопросам законности, правопорядка и местному самоуправлению депутаты Казанской городской думы обсудили рекламную деятельность в столице Татарстана и законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций.



Депутаты высказали предложения по законопроекту, рассмотрели его преимущества и возможные риски. В итоге они решили обратиться в профильный комитет Госсовета Татарстана с инициативой не принимать поправки, сообщается на сайте мэрии города.

В Казани сейчас растет популярность медиафасадов — их количество увеличилось с 15 до 30. Если еще несколько лет назад в городе самым востребованным видом фасадной рекламы были брандмауэры — их по городу было 36, то в конце 2021 года их количество сократилось до восьми.

В июле Государственная дума в первом чтении рассмотрела поправки в федеральный закон «О рекламе». Они касаются создания в России единого оператора цифровой наружной рекламы, в управление которого на 30 лет планируют передавать все цифровые рекламоносители в стране.



Генеральный директор казанского оператора наружной рекламы РИМ Илья Фомин в беседе с «Реальным временем» отмечал, что законопроект может полностью разрушить целую отрасль.



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Татьяна Леухина