В Казани привлекут к ответственности водителя Lamborghini, который ездил без номеров и прав

На водителя Lamborghini, который вчера разъезжал по Казани, составили административные материалы за управление авто без номеров и прав. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД столицы Татарстана.

Водитель понесет административную ответственность за езду без прав. Машину поместили на специализированную стоянку.



Фото: publicdomainpictures.net

По данным Госавтоинспекции Казани, 5 августа напротив дома №12 по ул. Ю. Ахметзянова Lamborghini ехала по встречной полосе. Видео распространилось в интернете.

10 августа, примерно в 12 часов 50 минут, напротив дома №29а на ул. Большой Красной машину задержали. За рулем был молодой человек 1998 года рождения.



Вчера в Вахитовском и Приволжском районах совместно с ГИБДД принудительно вывезли и утилизировали восемь бесхозных автомобилей. Подробности — в фоторепортаже «Реального времени».

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Татьяна Леухина