В Казани принудительно эвакуировали бесхозные автомобили

10:29, 11.08.2022 18
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Вчера в Вахитовском и Приволжском районах совместно с ГИБДД были принудительно вывезены и утилизированы 8 бесхозных автомобилей. За процессом наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».


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