В выходные в Татарстане ожидается до +30 градусов

Фото: Максим Платонов

В ближайшие выходные в Татарстане ожидается жаркая погода — синоптики прогнозируют до +30 градусов. Аналогичная погода установится и в начале следующей недели.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, субботу и воскресенье осадки маловероятны. Ночью 12 и 13 августа температуры опустятся до +7—13 градусов, на западе республики ожидается до +26°С. Однако уже днем воздух прогреется до +23—29°С.

В ночь на воскресенье, 14 августа, в Татарстане прогнозируется от +11 до +16 градусов. Днем потеплеет до +25—30°С.



По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели сохранится сухая погода. Днем воздух вновь прогреется до +25—30 градусов.

Фото: Максим Платонов

Синоптики обратили внимание, что накануне Татарстан находился под влиянием холодного атмосферного фронта, наблюдались грозовые дожди. Днем воздух прогрелся до +26—33 градусов.

Сегодня днем Татарстан вновь оказался под влиянием очередного антициклона, существенных осадков не ожидается. В полдень зафиксировано от +22 до +26 градусов.

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Татьяна Демина