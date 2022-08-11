Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +28 градусов
В четверг, 11 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем без существенных осадков.
Максимальная температура воздуха днем составит +23—28 градусов. В Казани прогнозируется от +24 до +26 °С. В Набережных Челнах потеплеет до +23—26 градусов.
Ветер северный, северо-восточный умеренный, вечером 11 августа местами шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, локально до 24 м/с, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана.
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