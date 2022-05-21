Мурашко призвал развивать инициативы по ограничению продаж алкоголя

Инициативы по ограничению продаж алкоголя нужно поддерживать и развивать. Спиртное в медицинской части — фактически токсический яд, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он отметил, что у Забайкальского края и Якутии есть позитивный опыт в этом направлении. Также Мурашко подчеркнул, что алкоголь наносит ущерб социальной жизни и семье.

Спиртное токсично для пациентов с нарушением ритма сердца. Для них даже малая доза алкоголя может привести к нарушению ритма и летальному исходу, приводит «РИА Новости» слова министра.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале мая управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщало, что за первый квартал 2022 года в республике на алкоголь и спиртосодержащую продукцию приходилось 23,7% случаев.



В конце марта в Татарстане вступил в силу закон, который разрешает продажу алкоголя с 8:00 до 23:00. Ранее его продавали с 10:00 до 22:00.



Татьяна Леухина