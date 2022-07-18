В Татарстане во втором квартале 2022 года отравились более 700 человек

В Татарстане во втором квартале 2022 года количество острых отравлений химической этиологии составило 726. В 2021 году число отравлений было на уровне 736 случаев, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.



Среди зарегистрированных отравлений лидирующие позиции занимают случайные обстоятельства, отравления с целью опьянения, самолечения, ошибочный прием. Их общая доля составляет 39,7%. 24,3% приходится на преднамеренные обстоятельства, отравления с целью получения эффекта наркотического опьянения или одурманивания, а еще суициды. На другие обстоятельства приходится 36%.

Мужчины отравляются в два раза чаще женщин — 67% против 33%. Более половины отравившихся — безработные (52,8%), 12,9% — пенсионеры; 12% — работающее население; 11,7% — школьники; 5,5% — неорганизованные дети; 3% — дети, посещающие ДДУ; 1,8% — учащиеся и др.

Основная доля отравившихся 77,4% — лица в возрасте 18 лет и старше. На подростков (15—17 лет) приходится 4,8% отравлений, на детей (0—14 лет) — 17,8%.

Основные причины острых отравлений среди взрослых: алкоголь и спиртосодержащая продукция — 26,4%, лекарства — 23,6%, наркотики — 18,9%, другие виды химических веществ — 31,1%.

Фото: realnoevremya.ru

В начале июля сообщалось, что в Татарстане хотят ограничить продажу детям предметов, содержащих сжиженный газ, таких как зажигалки. В Госсовете обеспокоены таким явлением, как сниффинг — когда путем вдыхания углеводородных сжиженных газов достигается состояние токсического опьянения. Эти газы есть в зажигалках и баллончиках для их заправки, баллончиках для работы портативных туристских газовых плит. Депутаты сообщают, что в Татарстане факты потребления подростками такого газа и летальные исходы фиксируются ежегодно.



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Маргарита Головатенко