Главное о коронавирусе на 11 августа: «русский дельтакрон», риски заразиться на курорте

В Казани для вакцинации от COVID-19 остался лишь «Спутник V»

За последние сутки в Татарстане выявлено 82 случая заражения коронавирусом. Всего на 11 августа общее количество инфицированных в республике достигло 154 534. Выздоровели за весь период 150 533 человека, в том числе 8 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 997 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 56 человек.

За последние сутки в Татарстане провели 7 612 тестов на коронавирус. Всего на 11 августа в республике выполнено 7 015 827 лабораторных исследований на наличие COVID-19.

На сегодняшний день жители столицы Татарстана могут сделать прививку от коронавируса только вакциной «Спутник V». В наличии оба компонента. Они доступны в Авиастроительном, Ново-Савиновском, Вахитовском, Советском и Московском районах Казани. В списке нет Приволжского и Кировского районов.

Фото: Максим Платонов

Иммунолог: в России уже началась новая волна коронавируса

За последние сутки в России выявили 25 815 новых случаев коронавируса, выздоровел 14 221 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 796 472 человек, а выздоровевших — до 18 089 941. За сутки болезнь унесла жизни 52 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 954 человека.

«Если ты «антиваксер», изволь надевать маску», — заявила заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова. Она посоветовала пожилым гражданам использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах. Особенно это касается людей, которые не делали прививку.



Ученый Дмитрий Прусс сообщил, что в России обнаружен новый гибрид «омикрона» и «дельта» — «российский дельтакрон». Он обнаружен при последних загрузках геномных данных из Санкт-Петербурга, в настоящее время его нет в других странах. Впервые гибридный вирус обнаружили в июле, но тогда к результатам отнеслись с недоверием. Однако к концу прошлого месяца исследователи из Института Гриппа имени Смординцева нашли больше новых геномов этого штамма.

Фото: Максим Платонов

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что тяжелая эпидемия коронавируса уже отступает. По его прогнозу, COVID-19 в скором времени станет сезонным заболеванием.

Минздрав России продлил сроки годности вакцины против коронавируса «Спутник V» — теперь они составляют от шести месяцев до года, в зависимости от производителя. В ведомстве отметили, что сведения о более коротком сроке годности, указанные на упаковке вакцины, произведенной до принятия решения о его продлении, не являются признаком того, что препарат просрочен.

Фото: Максим Платонов

Вместе с этим глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что «Спутник V», с момента регистрации которого прошло два года, стал самым экспортируемым лекарством в истории России. Вакцина зарекомендовала себя как один из наиболее эффективных инструментов для борьбы с COVID-19. По его словам, такие выводы подтверждают результаты более чем 50 клинических исследований и данные применения препарата в рамках национальных программ вакцинации в различных регионах мира, включая Европу, Азию, Ближний Восток и Латинскую Америку.

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что туристам следует усилить меры предосторожности на фоне роста заболеваемости COVID-19 на популярных курортах в Турции и Краснодарском крае. По его словам, заражение происходит не столько на пляжах, сколько в закрытых помещениях — кафе, ночных клубах и общественном транспорте. Риск заражения возрастает, если человек добирается на отдых, используя несколько видов транспорта.

Фото: realnoevremya.ru

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом в здании комиссии возобновляется масочный режим. Напомним, в этом году вопрос о количестве дней голосования регионы решали самостоятельно. Там, где сохранили трехдневное волеизъявление, это обосновывалось не санитарными мерами, а дополнительными возможностями для избирателей. А в тех регионах, где данная процедура будет длиться менее трех дней, Памфилова рекомендовала подумать над мерами противодействия распространению инфекции.

С января по июнь 2022 года в России родилось чуть более 635 тысяч детей. Отмечается, что показатели рождаемости упали на 6,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года. По словам доцента института демографии НИУ ВШЭ Владимира Козлова, на снижение рождаемости в стране могла повлиять пандемия коронавируса. Вместе с этим гинеколог GM clinic Софья Мелкомян добавила, что, согласно последним медицинским исследованиям, детородная функция может страдать после перенесенного заболевания.

Верховный суд России отказался признать незаконным требование Минздрава получать согласие родителей для вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. Истцы настаивали, что законы «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и «Об основах охраны здоровья граждан» дают гражданам право самостоятельно принимать решение о медицинских манипуляциях с 15 лет. Напомним, начале этого года 17-летняя студентка Джессика Ахтариева решила привиться от COVID-19, но в медпункте у нее потребовали письменное согласие родителей. Оказалось, что ее семья живет в Уфе, из-за чего оперативно передать документ было невозможно. В итоге девушка решила добиться права на вакцинацию в суде.

Фото: realnoevremya.ru

Врач-инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов посоветовал носить медицинские маски при малейших признаках заболевания. По его словам, с наступлением осеннего периода заболеваемость в стране начнет расти. Прежде всего, речь идет о респираторных и вирусных заболеваниях, и COVID-19 не является исключением. Вместе с этим для наиболее крепкой защиты граждан стоит пройти вакцинацию или ревакцинацию, добавил специалист.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что нынешнюю ситуацию с заболеваемостью в России уже можно назвать новой волной коронавируса. «Официально или законодательно у нас новые волны COVID-19 не объявляют, но по факту новая волна заболеваемости уже началась. Самые низкие точки по новым случаям COVID-19 были в Москве 7 июня, а в целом по России 28 июня, а после этого фиксировался только рост. В неофициальных разговорах внутри медицинских организаций, Минздрава, Роспотребнадзора и так далее мы говорим о том, что сейчас идет новая волна», — сказал он.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в регионе могут вернуть коронавирусные ограничения, которые были отменены с 1 июня этого года. По его словам, на Дону отмечается резкий рост заболеваемости. Вместе с этим руководители ряда предприятий уже неоднократно обращались с вопросами о возможном введении ограничительных мер. Голубев отметил, что в Ростовской области сформирован резерв коечного фонда на случай увеличения числа госпитализаций пациентов с COVID-19.



Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 587 497 872 человека, 6 427 420 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (92 562 177). На второй строчке — Индия (44 206 996), на третьей — Франция (34 359 013), на четвертой — Бразилия (34 066 000), на пятой — Германия (31 439 645).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 035 549). За ними следуют Бразилия (680 531), Индия (526 879), Россия (375 140, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 437).

Директор и главный врач государственной больницы Индии Суреш Кумар заявил, что новый, более вирулентный вариант коронавируса штамма «омикрон», ВА-2.75, обнаружили в партии тестового биоматериала, состоящей из 90 тестов жителей Дели. По его словам, данный вариант более вирулентен, чем предыдущие версии «омикрона». Он активно проникает в организмы людей, уже имеющих антитела к коронавирусу, полученные при перенесенной болезни или путем вакцинации, отметил специалист.



Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании, посвященном противоэпидемическим мерам, объявил о победе над коронавирусом в республике, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Так, общее число заболевших лихорадкой, выявленных с конца апреля на фоне распространения коронавируса в КНДР, превышает 4,77 млн человек, из них 99,99% поправились. По последним известным данным, в народной республике умерли 74 пациента. Уровень смертности составляет 0,002%.

Сестра Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что Пхеньян уничтожит власти Южной Кореи, если те попытаются занести COVID-19 в КНДР. Напомним, в мае лидер Северной Кореи сообщил, что в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, и приказал правительству бросить все силы на то, чтобы остановить распространение болезни.

Фото: en.wikipedia.org. Ким Е Чжон справа.

Также она рассказала, что Ким Чен Ын уже переболел коронавирусом. «И хотя он был тяжело болен, хотя у него и была высокая температура, он не позволил себе ни на минуту прилечь, постоянно думая о народе, о котором ему необходимо заботиться в этой войне против эпидемии», — отметила Ким Е Чжон.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила в своих социальных сетях о том, что заразилась коронавирусом и опубликовала фотографию справки о положительном тесте. У Каллас пропал голос, но она посчитала это следствием обычной простуды, поскольку тесты в предыдущие два дня показывали отрицательный результат. Вечером 8 августа у премьера поднялась температура, но тест на оказался положительным только 10 августа.

Фото: ru.wikipedia.org. Кая Каллас справа.

Министр здравоохранения и ухода за престарелыми Австралии Марк Батлер рассказал, что приложение для отслеживания контактов заболевших COVID-19, разработанное правительством страны в 2020 году, было удалено властями как неработающее. По его словам, COVIDSafe оказалось очень дорогим и неэффективным средством. С помощью приложения за все время его существования было выявлено лишь два случая COVID-19, а также установлены 17 близких контактов с заразившимися, добавил он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за прошедшую неделю коронавирусом в мире заразились более 6,9 млн человек, умерли — 14,5 тысячи. Отмечается, что число случаев инфицирования выросло по сравнению с предшествующими семью днями на 3%, а число летальных исходов снизилось на 9%. Рост числа заразившихся зафиксирован в Западно-Тихоокеанском регионе (+29%). Вместе с тем заболеваемость заметно снизилась в Африке (-46%), Восточном Средиземноморье (-22%) и Америке (-22%).

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Максим Кокунин