Главное о коронавирусе на 11 августа: «русский дельтакрон», риски заразиться на курорте
В Казани для вакцинации от COVID-19 остался лишь «Спутник V»
За последние сутки в Татарстане выявлено 82 случая заражения коронавирусом. Всего на 11 августа общее количество инфицированных в республике достигло 154 534. Выздоровели за весь период 150 533 человека, в том числе 8 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 997 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 56 человек.
- За последние сутки в Татарстане провели 7 612 тестов на коронавирус. Всего на 11 августа в республике выполнено 7 015 827 лабораторных исследований на наличие COVID-19.
- На сегодняшний день жители столицы Татарстана могут сделать прививку от коронавируса только вакциной «Спутник V». В наличии оба компонента. Они доступны в Авиастроительном, Ново-Савиновском, Вахитовском, Советском и Московском районах Казани. В списке нет Приволжского и Кировского районов.
Иммунолог: в России уже началась новая волна коронавируса
За последние сутки в России выявили 25 815 новых случаев коронавируса, выздоровел 14 221 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 796 472 человек, а выздоровевших — до 18 089 941. За сутки болезнь унесла жизни 52 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 954 человека.
- «Если ты «антиваксер», изволь надевать маску», — заявила заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова. Она посоветовала пожилым гражданам использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах. Особенно это касается людей, которые не делали прививку.
- Ученый Дмитрий Прусс сообщил, что в России обнаружен новый гибрид «омикрона» и «дельта» — «российский дельтакрон». Он обнаружен при последних загрузках геномных данных из Санкт-Петербурга, в настоящее время его нет в других странах. Впервые гибридный вирус обнаружили в июле, но тогда к результатам отнеслись с недоверием. Однако к концу прошлого месяца исследователи из Института Гриппа имени Смординцева нашли больше новых геномов этого штамма.
- Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что тяжелая эпидемия коронавируса уже отступает. По его прогнозу, COVID-19 в скором времени станет сезонным заболеванием.
- Минздрав России продлил сроки годности вакцины против коронавируса «Спутник V» — теперь они составляют от шести месяцев до года, в зависимости от производителя. В ведомстве отметили, что сведения о более коротком сроке годности, указанные на упаковке вакцины, произведенной до принятия решения о его продлении, не являются признаком того, что препарат просрочен.
- Вместе с этим глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что «Спутник V», с момента регистрации которого прошло два года, стал самым экспортируемым лекарством в истории России. Вакцина зарекомендовала себя как один из наиболее эффективных инструментов для борьбы с COVID-19. По его словам, такие выводы подтверждают результаты более чем 50 клинических исследований и данные применения препарата в рамках национальных программ вакцинации в различных регионах мира, включая Европу, Азию, Ближний Восток и Латинскую Америку.
- Иммунолог Николай Крючков рассказал, что туристам следует усилить меры предосторожности на фоне роста заболеваемости COVID-19 на популярных курортах в Турции и Краснодарском крае. По его словам, заражение происходит не столько на пляжах, сколько в закрытых помещениях — кафе, ночных клубах и общественном транспорте. Риск заражения возрастает, если человек добирается на отдых, используя несколько видов транспорта.
- Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом в здании комиссии возобновляется масочный режим. Напомним, в этом году вопрос о количестве дней голосования регионы решали самостоятельно. Там, где сохранили трехдневное волеизъявление, это обосновывалось не санитарными мерами, а дополнительными возможностями для избирателей. А в тех регионах, где данная процедура будет длиться менее трех дней, Памфилова рекомендовала подумать над мерами противодействия распространению инфекции.
- С января по июнь 2022 года в России родилось чуть более 635 тысяч детей. Отмечается, что показатели рождаемости упали на 6,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года. По словам доцента института демографии НИУ ВШЭ Владимира Козлова, на снижение рождаемости в стране могла повлиять пандемия коронавируса. Вместе с этим гинеколог GM clinic Софья Мелкомян добавила, что, согласно последним медицинским исследованиям, детородная функция может страдать после перенесенного заболевания.
- Верховный суд России отказался признать незаконным требование Минздрава получать согласие родителей для вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. Истцы настаивали, что законы «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и «Об основах охраны здоровья граждан» дают гражданам право самостоятельно принимать решение о медицинских манипуляциях с 15 лет. Напомним, начале этого года 17-летняя студентка Джессика Ахтариева решила привиться от COVID-19, но в медпункте у нее потребовали письменное согласие родителей. Оказалось, что ее семья живет в Уфе, из-за чего оперативно передать документ было невозможно. В итоге девушка решила добиться права на вакцинацию в суде.
- Врач-инфекционист АО «Медицина» Владимир Неронов посоветовал носить медицинские маски при малейших признаках заболевания. По его словам, с наступлением осеннего периода заболеваемость в стране начнет расти. Прежде всего, речь идет о респираторных и вирусных заболеваниях, и COVID-19 не является исключением. Вместе с этим для наиболее крепкой защиты граждан стоит пройти вакцинацию или ревакцинацию, добавил специалист.
- Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что нынешнюю ситуацию с заболеваемостью в России уже можно назвать новой волной коронавируса. «Официально или законодательно у нас новые волны COVID-19 не объявляют, но по факту новая волна заболеваемости уже началась. Самые низкие точки по новым случаям COVID-19 были в Москве 7 июня, а в целом по России 28 июня, а после этого фиксировался только рост. В неофициальных разговорах внутри медицинских организаций, Минздрава, Роспотребнадзора и так далее мы говорим о том, что сейчас идет новая волна», — сказал он.
- Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в регионе могут вернуть коронавирусные ограничения, которые были отменены с 1 июня этого года. По его словам, на Дону отмечается резкий рост заболеваемости. Вместе с этим руководители ряда предприятий уже неоднократно обращались с вопросами о возможном введении ограничительных мер. Голубев отметил, что в Ростовской области сформирован резерв коечного фонда на случай увеличения числа госпитализаций пациентов с COVID-19.
Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР
В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 587 497 872 человека, 6 427 420 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (92 562 177). На второй строчке — Индия (44 206 996), на третьей — Франция (34 359 013), на четвертой — Бразилия (34 066 000), на пятой — Германия (31 439 645).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 035 549). За ними следуют Бразилия (680 531), Индия (526 879), Россия (375 140, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 437).
- Директор и главный врач государственной больницы Индии Суреш Кумар заявил, что новый, более вирулентный вариант коронавируса штамма «омикрон», ВА-2.75, обнаружили в партии тестового биоматериала, состоящей из 90 тестов жителей Дели. По его словам, данный вариант более вирулентен, чем предыдущие версии «омикрона». Он активно проникает в организмы людей, уже имеющих антитела к коронавирусу, полученные при перенесенной болезни или путем вакцинации, отметил специалист.
- Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании, посвященном противоэпидемическим мерам, объявил о победе над коронавирусом в республике, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Так, общее число заболевших лихорадкой, выявленных с конца апреля на фоне распространения коронавируса в КНДР, превышает 4,77 млн человек, из них 99,99% поправились. По последним известным данным, в народной республике умерли 74 пациента. Уровень смертности составляет 0,002%.
- Сестра Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что Пхеньян уничтожит власти Южной Кореи, если те попытаются занести COVID-19 в КНДР. Напомним, в мае лидер Северной Кореи сообщил, что в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, и приказал правительству бросить все силы на то, чтобы остановить распространение болезни.
- Также она рассказала, что Ким Чен Ын уже переболел коронавирусом. «И хотя он был тяжело болен, хотя у него и была высокая температура, он не позволил себе ни на минуту прилечь, постоянно думая о народе, о котором ему необходимо заботиться в этой войне против эпидемии», — отметила Ким Е Чжон.
- Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила в своих социальных сетях о том, что заразилась коронавирусом и опубликовала фотографию справки о положительном тесте. У Каллас пропал голос, но она посчитала это следствием обычной простуды, поскольку тесты в предыдущие два дня показывали отрицательный результат. Вечером 8 августа у премьера поднялась температура, но тест на оказался положительным только 10 августа.
- Министр здравоохранения и ухода за престарелыми Австралии Марк Батлер рассказал, что приложение для отслеживания контактов заболевших COVID-19, разработанное правительством страны в 2020 году, было удалено властями как неработающее. По его словам, COVIDSafe оказалось очень дорогим и неэффективным средством. С помощью приложения за все время его существования было выявлено лишь два случая COVID-19, а также установлены 17 близких контактов с заразившимися, добавил он.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за прошедшую неделю коронавирусом в мире заразились более 6,9 млн человек, умерли — 14,5 тысячи. Отмечается, что число случаев инфицирования выросло по сравнению с предшествующими семью днями на 3%, а число летальных исходов снизилось на 9%. Рост числа заразившихся зафиксирован в Западно-Тихоокеанском регионе (+29%). Вместе с тем заболеваемость заметно снизилась в Африке (-46%), Восточном Средиземноморье (-22%) и Америке (-22%).
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комментарии
«Если ты «антиваксер», изволь надевать маску»,
Источник : https://realnoevremya.ru/news/258026-glavnoe-o-koronaviruse-na-11-avgusta
извольте не давать нам советов. маски для сведения от вирусов не защищают!" Маски носить не обязаны .Нет закона который обязывает носить маски.Извольте идти в лес уважаемая! в лес !