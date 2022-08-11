В Индии выявили новый вариант омикрон-штамма коронавируса

Новый, более вирулентный вариант коронавируса штамма «омикрон», ВА-2,75, обнаружили в партии тестового биоматериала, состоящей из 90 тестов жителей Дели. Об этом заявил директор и главный врач государственной больницы Суреш Кумар.

Новый штамм более вирулентен, чем предыдущие варианты «омикрона». Он активно проникает в организмы людей, уже имеющих антитела к коронавирусу, полученные при перенесенной болезни или путем вакцинации, сообщает телеканал NDTV.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При варианте ВА.2,75 течение болезни не более тяжелое, чем при наиболее распространенном варианте ВА штамма «омикрон». Но люди пожилого возраста и те, кто страдает хроническими заболеваниями, по-прежнему находятся в группе риска тяжелого течения болезни.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре России заявили, что на территории страны последние 2 недели доминируют варианты «омикрона» BA.4 и BA.5. На них приходится более 82% подтвержденных случаев COVID-19.

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Татьяна Леухина