В Казани для вакцинации против коронавируса остался только «Спутник V»

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день жители столицы Татарстана могут сделать прививку от коронавируса только вакциной «Спутник V». Таковы данные telegram-бота «Вакцинация Казань».

В наличии оба компонента вакцины. Они доступны в Авиастроительном, Ново-Савиновском, Вахитовском, Советском и Московском районах Казани. В списке нет Приволжского и Кировского районов.

В Авиастроительном районе можно вакцинироваться в горбольницах №11 и 12, в Ново-Савиновском — в ГБК №7 по ул. Адоратского, 40а и Чуйкова, 54, а также в горбольнице №10 по Чистопольской, 43, где осталось 10 штук, и по ул. Бондаренко, 4, где осталось 20 штук.

По данным на 24 июля, вакцина «ЭпиВакКорона» оставалась лишь в Советском районе Казани. Для желающих привиться были доступны 1 тысяча штук первой и второй дозы препарата в двух медучреждениях.

Вакцина «КовиВак» закончилась еще в начале июля. Однокомпонентного «Спутника Лайт» нет в наличии с середины прошлого месяца.



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Татьяна Демина