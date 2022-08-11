Вирусолог: «Если ты «антиваксер», изволь надевать маску»

Фото: Максим Платонов

Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова указала на нарастающие темпы роста заболеваемости коронавирусом и подчеркнула, что такой скачок был вполне ожидаем. По ее мнению, важность ревакцинации по-прежнему актуальна, пишет RT.

— Я бы уже советовала людям пожилого возраста в общественных местах надевать маски — уже пора. Особенно это касается людей, которые являются «антиваксерами» и которые не имеют прививок, — это касается любого возраста, если ты «антиваксер», изволь надевать маску, — сказала Ольга Карпова.

Говоря о повторном введении масочного режима в городах России, она отметила, что это будет зависеть только от темпа роста заболеваемости и сил российской медицины в борьбе с COVID-19.

По словам Ольги Карповой, гражданам, попадающим в группу риска или имеющим слабый на фоне эпидемии иммунитет, стоит уже с сегодняшнего дня возобновлять ношение масок в общественных местах и принимать меры по защите организма от эпидемии коронавируса, например, помимо защиты нижней части лица от распространяющихся по воздуху бактерий, стоит использовать антисептик и стараться соблюдать социальную дистанцию в случае необходимости.

Также специалист отметила, что текущий рост заболеваемости не является пиковым и был вполне ожидаем на фоне отмены большинства коронавирусных ограничений.

Фото: Максим Платонов

Напомним, что недавно Роспотребнадзор порекомендовал уязвимым группам населения возобновить ношение масок в общественных местах и общественном транспорте в целях снижения роста заболеваемости COVID-19.

В начале июля текущего года также стало известно о решении Роспотребнадзора отменить масочный режим в стране и прочие антиковидные ограничения, касающиеся граждан, в частности запрет на круглосуточную работу точек общественного питания в темное время суток. Однако, несмотря на это, в ведомстве отмечали, что в случае роста заболеваемости коронавирусом все отмененные ранее антиковидные ограничения будут восстановлены.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Данила Сергеев