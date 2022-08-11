Татарстан попал в число регионов с наибольшим ростом цен на коммунальные услуги

Татарстан оказался в числе российских регионов, которые продемонстрировали наибольший рост цен на услуги ЖКХ в июле 2022 года — они подорожали на 6,5%, следует из данных Росстата.



Наибольшее подорожание зафиксировано в Кемеровской и Тюменской областях (без автономных округов) — на 7,6%, в Алтае на 7,4%, Еврейской автономной области — на 6,6%, и Оренбургской области, показатель которой аналогичен Татарстану — 6,5%.

В целом по России в июле коммунальные услуги подорожали на 4,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru

Долги россиян за ЖКУ за год продемонстрировали рост на 7,6% — то есть 56,6 млрд рублей, достигнув 804,5 млрд рублей в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) долги выросли на 11%, а перед УК — на 3%. Много это или мало — разбиралось «Реальное время».

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Маргарита Головатенко