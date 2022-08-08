Долги россиян за ЖКУ в первом квартале достигли 804,5 млрд рублей

Долги россиян за ЖКУ за год продемонстрировали рост на 7,6% — то есть 56,6 млрд рублей, достигнув 804,5 млрд рублей в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, сообщили «Известиям» в Росстате.



Перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) долги выросли на 11%, а перед УК — на 3%.

Среди названных причин — кризис: задолженность граждан обусловлена подорожанием стоимости товаров и услуг, а зарплата, как правило, не индексируется, рассказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Фото: realnoevremya.ru

Эксперты отмечают, что ежегодное повышение тарифов за коммуналку не учитывает динамику доходов населения, а у малоимущих семей в таких условиях нет возможности платить за ЖКУ. Негативное влияние оказал в том числе полугодовой мораторий на банкротство, который ввели с 1 апреля.

В Татарстане по состоянию на 1 апреля общая сумма задолженности населения за поставленные жилищно-коммунальные услуги составила 8,7 миллиарда рублей. Помимо этого, объем просроченных долгов за газ со стороны организаций ЖКК к 1 мая текущего года оценивается в 296 млн рублей. А общая задолженность за электроэнергию снизилась за год на 41 млн рублей, на данный момент она составляет 64 млн рублей.



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Маргарита Головатенко