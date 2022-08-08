Долги россиян за ЖКУ выросли до 804,5 млрд рублей — это много или мало?

Жители России задолжали за жилищно-коммунальные услуги 804,5 млрд рублей. Такие данные по итогам первого квартала текущего года получил Росстат.

По сравнению с январем — мартом 2021 года задолженность россиян за ЖКУ увеличилась на 7,6%, или на 56,6 млрд рублей. Перед ресурсоснабжающими организациями долги выросли на 11%, перед управляющим компаниями — на 3%.

По мнению экспертов, увеличение задолженность за ЖКУ после ее снижения в прошлом году можно объяснить подорожанием товаров и услуг на фоне нерастущих зарплат. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги растут, в то время как доходы населения практически не меняются, что и затрудняет возможности оплаты по счетам, пишут «Известия».

804,5 млрд рублей — это

$13,3 миллиарда , или €13,11 миллиарда , по курсу ЦБ на сегодня.



, или , по курсу ЦБ на сегодня. На 7,6% больше , чем в первом полугодии 2021-го — тогда задолженность оценивалась в 747,9 млрд рублей.

, чем в первом полугодии 2021-го — тогда задолженность оценивалась в 747,9 млрд рублей. В полтора раза больше суммы взысканных с россиян в январе — июне 2022-го долгов — они составили более 515 миллиардов рублей.

суммы взысканных с россиян в январе — июне 2022-го долгов — они составили более 515 миллиардов рублей. Почти в 100 раз больше суммы задолженности татарстанцев по ЖКУ — по данным на 1 апреля, она достигала 8,6 млрд рублей.

суммы задолженности татарстанцев по ЖКУ — по данным на 1 апреля, она достигала 8,6 млрд рублей. В тысячу раз больше суммы просроченной задолженности по зарплате — по данным Росстата, на 1 июля она достигала 801,7 млн рублей.

суммы просроченной задолженности по зарплате — по данным Росстата, на 1 июля она достигала 801,7 млн рублей. 2,5 тысячи сумм взысканий задолженности за первое полугодие 2022-го — она составила 324 млн рублей.

сумм взысканий задолженности за первое полугодие 2022-го — она составила 324 млн рублей. Средняя коммунальная плата более 216 миллионов человек — это больше населения России.

Почти 13,2 миллиона среднемесячных номинальных зарплат в России — по данным Росстата, в январе — мае она составила 61 040 рублей.

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Татьяна Демина