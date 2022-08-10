В Госдуме заявили, что специальная военная операция на Украине прошла точку невозврата

Специальная военная операция будет продолжена. Об этом заявил председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий.

— Специальная военная операция уже прошла свою точку невозврата. Она будет продолжена, вне всякого сомнения, — заявил он в интервью RT.

Отдельно Слуцкий отметил, что Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной.

Фото: кадр видео Минобороны России

— Но в сегодняшней ситуация позиция российской стороны будет гораздо жёстче, чем была, — пояснил спикер.

В конце июля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что географические задачи спецоперации России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS. Он подчеркивал, что если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, географические задачи отодвинутся и от нынешней линии.



«Реальное время» продолжает следить за развитием событий вокруг специальной военной операции на Украине. Вся важная информация — в сюжете интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина