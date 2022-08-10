Центробанк не поддержал идею блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей

Банк России рассмотрел предложение экспертов по борьбе с мошенничеством ввести дополнительное подтверждение и идентификацию при переводе средств. Регулятор не поддержал идею дополнительного подтверждения.



В ЦБ предложили вместо блокировки переводов свыше 10 тысяч рублей ввести «период охлаждения», при котором отправитель в течение двух дней сможет отменить перевод, пишет РБК.

Фото: pixabay.com

Сегодня СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Центробанку в качестве новой меры борьбы с мошенниками предложили замораживать переводы на сумму свыше 10 тыс. рублей на промежуточных счетах, пока отправитель не пройдет дополнительную идентификацию.

В настоящее время при выполнении перевода через интернет-банк или приложение пользователю необходимо ввести разовый код. При обработке жертвы методами социальной инженерии мошенники пытаются получить именно его.



В конце июня ЦБ сообщил, что клиенты банков с 1 октября для защиты от мошенников смогут добровольно устанавливать запрет на онлайн-операции и отдельные услуги.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина