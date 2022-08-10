За пассажирами «Татфлота», оставленными в Ташевке, вернулся теплоход

За пассажирами «Татфлота», оставленными в Ташевке, все-таки вернулся теплоход. Сейчас он следует в Казань, сообщил «Реальному времени» пассажир судна.

Сегодня теплоход маршрута Казань — Кзыл-Байрак после остановки в Ташевке и высадки пассажиров спустя некоторое время отправился дальше по маршруту, в село Шеланга, следом за которым следует конечная точка — Кзыл-Байрак. Часть пассажиров после этого осталась на берегу Ташевки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, около десяти пассажиров, которые были на борту «ОМ», высадили в селе Ташевка. Во время путешествия гражданам заявили, что поездка прекращается из-за штормового предупреждения.



О штормовом предупреждении из-за надвигающихся грозы, шквалистого ветра, ливней и града Гидрометцентр Татарстана объявил сегодня в 10 утра. Судно, с которого высадили пассажиров, отправилось из Казанского речпорта спустя четыре часа после этого сообщения.

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Татьяна Леухина