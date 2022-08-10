За пассажирами «Татфлота», оставленными в Ташевке, вернулся теплоход
За пассажирами «Татфлота», оставленными в Ташевке, все-таки вернулся теплоход. Сейчас он следует в Казань, сообщил «Реальному времени» пассажир судна.
Сегодня теплоход маршрута Казань — Кзыл-Байрак после остановки в Ташевке и высадки пассажиров спустя некоторое время отправился дальше по маршруту, в село Шеланга, следом за которым следует конечная точка — Кзыл-Байрак. Часть пассажиров после этого осталась на берегу Ташевки.
Напомним, около десяти пассажиров, которые были на борту «ОМ», высадили в селе Ташевка. Во время путешествия гражданам заявили, что поездка прекращается из-за штормового предупреждения.
О штормовом предупреждении из-за надвигающихся грозы, шквалистого ветра, ливней и града Гидрометцентр Татарстана объявил сегодня в 10 утра. Судно, с которого высадили пассажиров, отправилось из Казанского речпорта спустя четыре часа после этого сообщения.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым