Татарстанцев предупредили о ливне, грозах и сильном ветре сегодня

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий сегодня днем, такая информация опубликована на сайте Гидрометцентра республики.

10 августа во второй половине дня и вечером, с 14 до 22 часов, на территории республики ожидаются грозы и шквалистые усиления ветра до 15—20 м/с, локально порывы могут достигать 24 м/с.

Ухудшение погоды ожидается в том числе в Казани. В отдельных районах республики могут пройти ливни и град.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Оно будет действовать до 20 августа.

Июль нынешнего года стал одним из самых теплых в истории наблюдений за погодой. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО). Прошедший месяц «отличался интенсивной волной тепла», затронувшей часть Европы. Протяженность морского льда в Антарктике в июле была самой низкой для этого месяца за время наблюдений.

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Маргарита Головатенко