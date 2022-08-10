«Я не знаю, что вам делать»: пассажиров «Татфлота» сняли с рейса посреди Волги
Пассажиров, отправившихся рейсом из Казанского речного порта на теплоходе «ОМ» судоходной компании «Татфлот» в Кзыл-Байрак, не довезли до места назначения. Об этом «Реальному времени» рассказал один из пассажиров.
Во время путешествия гражданам заявили, что поездка прекращается из-за штормового предупреждения. Оно, к слову, было объявлено еще утром, до того, как судно в 14 часов отправилось из Казанского речного порта.
Около десяти пассажиров, которые были на борту, высадили в селе Ташевка. Обратно судно сегодня не поплывет. Экипаж судна ушел от пристани, сказав брошенным пассажирам, что они поедут завтра.
Как рассказал один из пассажиров, билетный контролер посоветовала вызвать такси. «Я не знаю, что вам делать», — заявила она людям, купившим билеты на внезапно прерванный рейс.
Некоторые пассажиры уже разошлись. Часть остается на берегу, не зная, как добраться до дома. Среди них есть и подростки, и дети.
— Что в речном порту обращение хамское, что здесь. Всем плевать, — сказал один из пассажиров.
В Казанском речном порту «Реальному времени» подтвердили, что поездки приостановили из-за штормового предупреждения, это касается всех кораблей. Когда они возобновятся, зависит от метеоусловий — неизвестно, насколько и где застряли пассажиры.
О штормовом предупреждении из-за надвигающихся грозы, шквалистого ветра, ливней и града Гидрометцентр Татарстана объявил сегодня в 10 утра. Судно, с которого высадили пассажиров, отправилось из Казанского речпорта спустя четыре часа после этого сообщения.
К слову, ухудшение погоды на сегодняшний день прогнозировали еще вчера. Синоптики предупреждали, что 10 августа в Татарстане местами возможна гроза, а при ней порывы ветра могу усиливаться до 15—20 м/с.
UPD: после выхода материала стало известно, что судно все же отправилось дальше по маршруту, в село Шеланга, следом за которым следует конечная точка — Кзыл-Байрак. Часть пассажиров осталась на берегу Ташевки. Судно должно отправиться в Казань, захватив людей из Ташевки.
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