«Я не знаю, что вам делать»: пассажиров «Татфлота» сняли с рейса посреди Волги

Пассажиров, отправившихся рейсом из Казанского речного порта на теплоходе «ОМ» судоходной компании «Татфлот» в Кзыл-Байрак, не довезли до места назначения. Об этом «Реальному времени» рассказал один из пассажиров.



Во время путешествия гражданам заявили, что поездка прекращается из-за штормового предупреждения. Оно, к слову, было объявлено еще утром, до того, как судно в 14 часов отправилось из Казанского речного порта.

Фото: realnoevremya.ru

Около десяти пассажиров, которые были на борту, высадили в селе Ташевка. Обратно судно сегодня не поплывет. Экипаж судна ушел от пристани, сказав брошенным пассажирам, что они поедут завтра.

Фото: realnoevremya.ru

Как рассказал один из пассажиров, билетный контролер посоветовала вызвать такси. «Я не знаю, что вам делать», — заявила она людям, купившим билеты на внезапно прерванный рейс.

Фото: realnoevremya.ru

Некоторые пассажиры уже разошлись. Часть остается на берегу, не зная, как добраться до дома. Среди них есть и подростки, и дети.

— Что в речном порту обращение хамское, что здесь. Всем плевать, — сказал один из пассажиров.

Фото: realnoevremya.ru

В Казанском речном порту «Реальному времени» подтвердили, что поездки приостановили из-за штормового предупреждения, это касается всех кораблей. Когда они возобновятся, зависит от метеоусловий — неизвестно, насколько и где застряли пассажиры.

О штормовом предупреждении из-за надвигающихся грозы, шквалистого ветра, ливней и града Гидрометцентр Татарстана объявил сегодня в 10 утра. Судно, с которого высадили пассажиров, отправилось из Казанского речпорта спустя четыре часа после этого сообщения.

К слову, ухудшение погоды на сегодняшний день прогнозировали еще вчера. Синоптики предупреждали, что 10 августа в Татарстане местами возможна гроза, а при ней порывы ветра могу усиливаться до 15—20 м/с.

UPD: после выхода материала стало известно, что судно все же отправилось дальше по маршруту, в село Шеланга, следом за которым следует конечная точка — Кзыл-Байрак. Часть пассажиров осталась на берегу Ташевки. Судно должно отправиться в Казань, захватив людей из Ташевки.

Фото: realnoevremya.ru

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Татьяна Демина