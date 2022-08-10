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В Казань вертолетом санавиации доставили единственного выжившего при очистке канализации в Нижнекамском районе

14:59, 10.08.2022 2
В Казань вертолетом санавиации доставили единственного выжившего при очистке канализации в Нижнекамском районе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Единственного выжившего мужчину, пострадавшего во время очистки канализации в селе Каенлы Нижнекамского района Татарстана, транспортировали вертолетом санавиации РКБ в горбольницу №7, сообщили «Реальному времени» в Минздраве республики.

Сейчас пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

До этого мужчина сутки провел в реанимации НЦРМБ. Медицинские работники провели обследования и оказали всю необходимую помощь, при этом консультируясь с Центром острых отравлений казанской больницы №7.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Происшествие случилось вчера утром. Как рассказали в СУ СКР по Татарстану, по предварительным данным, трое мужчин занимались чисткой канализационного колодца. Внизу они потеряли сознание. Им попытался помочь местный житель. Еще утром сообщалось о двух погибших, но днем стало известно о смерти третьего мужчины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ). Нижнекамская городская прокуратура организовала проверку.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаПроисшествия Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:01
    Ой хоть бы этот бедолага выжил! Ну надо же, такая беда, казалось бы на ровном месте
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  • Анонимно 16:04
    Постоянно на производстве гибнут люди, хоть бы один сотрудник профсоюза или служитель культа высказался в их защиту. Ведь это аноманольно. В мирное время. Где техника безопасности? Почему так обыденно ?
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